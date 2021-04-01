​Казарцев назначен на кубковый матч «Сочи» и «Локомотива»

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на четвертьфинальные матчи национального кубка, которые пройдут посреди следующей недели. С точки зрения вывески наиболее интересным будет противостояние «Сочи» и «Локомотива» на стадионе «Фишт». Главным рефери на этой игре будет Василий Казарцев. За работу ВАР будет отвечать Кирилл Левников.

Ознакомиться с назначениями на остальные матчи 1/4 финала Кубка России вы можете на картинке ниже.

Стоит отметить, что в плей-офф Кубка России путёвка в следующий раунд разыгрывается по итогам одного матча.