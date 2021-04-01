​Казарцев назначен на кубковый матч «Сочи» и «Локомотива»

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01 Апреля 2021, 14:43,
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Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на четвертьфинальные матчи национального кубка, которые пройдут посреди следующей недели. С точки зрения вывески наиболее интересным будет противостояние «Сочи» и «Локомотива» на стадионе «Фишт». Главным рефери на этой игре будет Василий Казарцев. За работу ВАР будет отвечать Кирилл Левников.
Ознакомиться с назначениями на остальные матчи 1/4 финала Кубка России вы можете на картинке ниже.
Стоит отметить, что в плей-офф Кубка России путёвка в следующий раунд разыгрывается по итогам одного матча.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Крылья Советов, Уфа, Арсенал Тула, Ахмат, Сочи, Василий Казарцев
ай.. ха-ха-ха.. можно смело ставиц на ржавую дрезину.. а так - я б ставки вашпе отменил.. )))
Ну что, проход Локомотива тогда?