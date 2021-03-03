Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ганчаренко: «Арсенал» может быть разным»

03 Марта 2021, 20:59,

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко опасается вылета из Кубка России на стадии 1/4 финала, как это было в прошлом сезоне. Также белорусский специалист дал краткую характеристику следующему сопернику.

- «Арсенал» может быть разным. Они обыграли «Зенит» на выезде в Кубке, но затем проиграли в чемпионате «Сочи», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Ганчаренко также отметил, что при подготовке к этому сопернику могут возникнуть сложности, ведь у туляков новый главный тренер Дмитрий Парфёнов, и анализ прошлогодних матчей «Арсенала» уже ничего не даст.

Напомним, что в 1/8 финала ЦСКА одолел хабаровских «армейцев» (2:0), а «Арсенал» победил в Санкт-Петербурге (2:1).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Виктор Ганчаренко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола