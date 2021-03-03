Ганчаренко: «Арсенал» может быть разным»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко опасается вылета из Кубка России на стадии 1/4 финала, как это было в прошлом сезоне. Также белорусский специалист дал краткую характеристику следующему сопернику.

- «Арсенал» может быть разным. Они обыграли «Зенит» на выезде в Кубке, но затем проиграли в чемпионате «Сочи», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Ганчаренко также отметил, что при подготовке к этому сопернику могут возникнуть сложности, ведь у туляков новый главный тренер Дмитрий Парфёнов, и анализ прошлогодних матчей «Арсенала» уже ничего не даст.

Напомним, что в 1/8 финала ЦСКА одолел хабаровских «армейцев» (2:0), а «Арсенал» победил в Санкт-Петербурге (2:1).