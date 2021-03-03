Шварц: «Слышал немало хорошего о «Крыльях Советов»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц дал оценку следующему сопернику по Кубку России, самарским «Крыльям Советов».

- Слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол, - цитирует тренера пресс-служба «Динамо».

Также Шварц добавил, что его команда крайне серьезно настроена на победу в турнире, но матч в Самаре не будет простым. Также немецкий специалист призвал подопечных максимально серьезно отнестись к игре, которая состоится на выезде 7 или 8 апреля.

Напомним, что действующий обладатель трофея, «Зенит», выбыл из розыгрыша Кубка.