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Шварц: «Слышал немало хорошего о «Крыльях Советов»

03 Марта 2021, 20:30,

Наставник «Динамо» Сандро Шварц дал оценку следующему сопернику по Кубку России, самарским «Крыльям Советов».

- Слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол, - цитирует тренера пресс-служба «Динамо».

Также Шварц добавил, что его команда крайне серьезно настроена на победу в турнире, но матч в Самаре не будет простым. Также немецкий специалист призвал подопечных максимально серьезно отнестись к игре, которая состоится на выезде 7 или 8 апреля.

Напомним, что действующий обладатель трофея, «Зенит», выбыл из розыгрыша Кубка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Крылья Советов, Сандро Шварц
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