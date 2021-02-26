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Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся в апреле

26 Февраля 2021, 14:43,

РФС принял решение пойти навстречу клубам и провести матчи 1/4 финала Кубка России на пять недель позже изначально запланированного срока. Вместо 2 и 3 марта  поединки состоятся 7 и 8 апреля.

в данную стадию Кубка России уже вышли «Арсенал», «Ахмат», «Динамо»,  «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи» и ЦСКА. Восьмым участником станет «Уфа» или «Урал».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в решающем матче прошлого розыгрыша был сильнее «Химок», победив со счетом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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