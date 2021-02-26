Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся в апреле

РФС принял решение пойти навстречу клубам и провести матчи 1/4 финала Кубка России на пять недель позже изначально запланированного срока. Вместо 2 и 3 марта поединки состоятся 7 и 8 апреля.

в данную стадию Кубка России уже вышли «Арсенал», «Ахмат», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи» и ЦСКА. Восьмым участником станет «Уфа» или «Урал».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в решающем матче прошлого розыгрыша был сильнее «Химок», победив со счетом 1:0.