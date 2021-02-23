​Дзюба высказался о вылете «Зенита» из Кубка России

Артём Дзюба опубликовал в «сториз» на своей страничке в Instagram видеообращение. В нём форвард «Зенита» поздравил всех с Днём защитника Отечества, а также поблагодарил за слова поддержки после вылета команды из национального кубка.

«Мы готовимся. Проанализируем ошибки и будем только сильнее. Постараемся исправиться. Спасибо тем, кто с нами до конца», - высказался Дзюба.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Зенит» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу» с результатом 1:2. В этом сезоне у Кубка России будет новый обладатель, ведь в прошлом сезоне трофей завоевал как раз «Зенит».