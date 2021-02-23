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​Дзюба высказался о вылете «Зенита» из Кубка России

23 Февраля 2021, 16:45,

Артём Дзюба опубликовал в «сториз» на своей страничке в Instagram видеообращение. В нём форвард «Зенита» поздравил всех с Днём защитника Отечества, а также поблагодарил за слова поддержки после вылета команды из национального кубка.

«Мы готовимся. Проанализируем ошибки и будем только сильнее. Постараемся исправиться. Спасибо тем, кто с нами до конца», - высказался Дзюба.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Зенит» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу» с результатом 1:2. В этом сезоне у Кубка России будет новый обладатель, ведь в прошлом сезоне трофей завоевал как раз «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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0
wertygaz
23 Февраля 2021, 17:11

Куда уже сильнее....

1
jUMPER
23 Февраля 2021, 16:59

Какая удобная позиция... не получилось в ЛЧ - будем работать...не получилось в КР - будем работать... И так без конца... Работаете, работаете, а играть так и не можете...Смех и издевательство над болелами

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