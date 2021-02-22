Черевченко объяснил отсутствие новичков в заявке на матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (0:4) не было заявлено ни одного новичка.

«Себаи и Филип получают визы — документы из-за пандемии еще в стадии оформления. Глушенков восстанавливается после операции», - приводит слова Черевченко пресс-служба подмосковного клуба.

Отметим, что «Химки» продолжают бороться за выживание в российской Премьер-лиге. Подопечные Игоря Черевченко занимают одиннадцатую строчку в чемпионате после девятнадцати туров, отрыв от зоны вылета составляет уже двенадцать зачетных баллов.