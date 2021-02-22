Зиньковский – о жеребьевке Кубка России: «Хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, с кем хотел бы встретиться в 1/4 финала Кубка России.

«Конечно, хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Динамо», со статусными клубами, встретить их у себя на поле, а там как получится», - цитирует Зиньковского sport24.

Отметим, что сегодня, 22 февраля, самарский клуб уверенно разобрался с «Химками» (4:0) в Кубке России.

Зиньковский сыграл двадцать четыре матча за «Крылья Советов» в нынешнем сезоне ФНЛ, забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны нескольких российских топ-клубов, в число которых входили «Зенит» и «Краснодар».