Черевченко – о поражении от «Крыльев Советов»: «На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать»

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22 Февраля 2021, 20:45,
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Наставник «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.
«Сейчас нет смысла оправдываться. На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать. Сконцентрируемся на выступлении в чемпионате», - цитирует Черевченко пресс-служба подмосковного клуба.
После девятнадцати туров «Химки» занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Уже в субботу, 27 февраля, подопечные Черевченко сыграют с «Уфой», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Химки, Игорь Черевченко