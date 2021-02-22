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Черевченко – о поражении от «Крыльев Советов»: «На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать»

22 Февраля 2021, 20:45,

Наставник «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 1/8 финала Кубка России.

«Сейчас нет смысла оправдываться. На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать. Сконцентрируемся на выступлении в чемпионате», - цитирует Черевченко пресс-служба подмосковного клуба.

После девятнадцати туров «Химки» занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Уже в субботу, 27 февраля, подопечные Черевченко сыграют с «Уфой», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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