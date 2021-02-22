Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сергеев: «Мы заслужили победу над «Химками»

22 Февраля 2021, 20:24,

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Химками» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Мы не обращали внимания на мороз, играли спокойно в свой футбол и заслужили победу, на мой взгляд. Рад, что забил гол сегодня», - цитирует российского нападающего sport24.

25-летний Сергеев сыграл тридцать матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать четыре гола и отдал пять голевых передач. Стоит отметить, что Иван перешёл в самарский клуб в августе из московского «Торпедо».

После двадцати шести туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Химки, Иван Сергеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола