Сергеев: «Мы заслужили победу над «Химками»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Химками» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Мы не обращали внимания на мороз, играли спокойно в свой футбол и заслужили победу, на мой взгляд. Рад, что забил гол сегодня», - цитирует российского нападающего sport24.

25-летний Сергеев сыграл тридцать матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать четыре гола и отдал пять голевых передач. Стоит отметить, что Иван перешёл в самарский клуб в августе из московского «Торпедо».

После двадцати шести туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ.