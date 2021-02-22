Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Крылья Советов» забили четыре гола в ворота «Химок»

22 Февраля 2021, 16:26,

В третий день проведения матчей 1/8 финала Кубка России определился ещё один участник следующей стадии. В морозном Подмосковье на поле вышли «Химки» и «Крылья Советов». Гости открыли счёт уже на восьмой минуте, это Иван Сергеев с пенальти вколотил мяч в сетку ударом по центру ворот. Довольно быстро представитель РПЛ остался вдесятером после прямой красной карточки Михаилу Тихонову. В игре в одни ворота команда из Самары регулярно создавала моменты и снова забила на 62-й минуте. Дмитрий Цыпченко из пределов штрафной завершил комбинацию партнеров. Тут же Мохамед Конате пробил мимо голкипера и попал в штангу. Резиуан Мирзов получил вторую красную карточку у «Химок», но судья все же ее отменил. А перед финальным свистком «Крылья» забили еще дважды. После ударов Егора Голенкова и Никиты Чернова счет стал 4:0.

Протокол игры  
Химки 0:4 Крылья Советов
    8' Сергеев Игорь (0:1)
    45' (0:4)
    45' Голенков Егор (0:3)
    45' Цыпченко Дмитрий (0:2)
Лантратов Илья Тихонов Михаил   19' Тихий Дмитрий   8' Данилкин Егор Идову Брайн Глушаков Денис   45' (Камышев Илья (   45') Боженов Кирилл Трошечкин Александр   45' (_Aliev K. (   45'   45') Мирзов Резиуан Кухарчук Илья   45' (_Mogilevets P. (   45') Конате Мохамед II
Запасные: Хомич Дмитрий Генералов Егор Филин Александр Логашов Арсений Жумабеков Максим Могилевец Павел Алиев Камран
Ломаев Иван Божин Сергей Солдатенков Александр Зеффан Мехди Горшков Юрий Зиньковский Антон Гацкан Александр Якуба Денис   45' (Полуяхтов Владимир (   45') Ежов Роман Цыпченко Дмитрий   45' (Кабутов Дмитрий (   45') Сергеев Иван
Запасные: Комбаров Дмитрий Голенков Егор Фролов Евгений Хади Сафаа Тюрин Владислав Овсянников Богдан Витюгов Максим Смирнов Данила Сарвели Владислав Чернов Никита
22 февраля. Стадион "Arena Khimki (Khimki)".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Химки
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола