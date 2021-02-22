«Крылья Советов» забили четыре гола в ворота «Химок»

В третий день проведения матчей 1/8 финала Кубка России определился ещё один участник следующей стадии. В морозном Подмосковье на поле вышли «Химки» и «Крылья Советов». Гости открыли счёт уже на восьмой минуте, это Иван Сергеев с пенальти вколотил мяч в сетку ударом по центру ворот. Довольно быстро представитель РПЛ остался вдесятером после прямой красной карточки Михаилу Тихонову. В игре в одни ворота команда из Самары регулярно создавала моменты и снова забила на 62-й минуте. Дмитрий Цыпченко из пределов штрафной завершил комбинацию партнеров. Тут же Мохамед Конате пробил мимо голкипера и попал в штангу. Резиуан Мирзов получил вторую красную карточку у «Химок», но судья все же ее отменил. А перед финальным свистком «Крылья» забили еще дважды. После ударов Егора Голенкова и Никиты Чернова счет стал 4:0.