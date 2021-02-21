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Федотов: «Гол подарили, что обострило игру до предела»

21 Февраля 2021, 19:21,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Сложилось ощущение, что не было зимней паузы для вашей команды. Вы легко вошли в эту часть сезона, и не было ощущения, что вы как-то отдыхали и тренировались.

- На протяжении всего матча контролировали его ход. Во-первых, хочу поздравить болельщиков «Сочи»  с очень важной победой, получилась настоящая кубковая игра. На концовочку мы как раз вспоминали перед матчем, что у соперника уже была игра. Когда играл «Динамо» Загреб, было видно, что у команды игровой тонус выше, и первый матч всегда тяжелый, и на концовочку нам уже не хватило сил. Были предпосылки забить и третий гол. Мы выбегали в быструю атаку, неточность пса не позволила нам реализовать это преимущество. То, что в концовке было тяжело, и «Краснодар» усилил атакующую мощь, здесь, может быть, мы немножко затянули с заменами. Вот этот гол подарили, что обострило до предела. Опять же хочется отметить атмосферу, мы уже соскучились по поддержке болельщиков. Просто класс.

- Отмечали, что «Краснодар» удар для «Сочи». После этого матча вы согласны с этим?

- Не знаю, раз так считают, мы разберем, посмотрим. Но надо же в футбол играть, мы играли в футбол, создавали моменты, хорошо прессинговали и показали все аспекты современного футбола, поэтому не могу сказать удобно или неудобно.

- Почему все-таки замены только в концовке произошли, почему раньше не пошли на какие-то перестановки?

- По идее все складывалось стабильно и уверенно. Уже видно было, что провалились наши инсайды, и Антон уже подустал, стали меньше оказывать давления, и нас уже задвинули в штрафную, здесь надо было это сделать и предвидеть. Уже были предпосылки. Ногу хватало у Заики, чуть опоздали, возможно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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