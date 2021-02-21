Мусаев: «Сегодня меньше вопросов, чем по матчу с Загребом, но надо улучшать игру в обороне»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Впечатления от игры? К сожалению, вы проиграли, но все-таки есть позитивные моменты? Во втором тайме команда выглядела настырно, просто сегодня не было результата.

- Мы проиграли, это самое главное в футболе. Какие бы сейчас не находились плюсы и оправдания, мы не решили ту задачу, которую ставили сами себе. Мы хотели бороться за этот трофей. Матч был настоящий кубковый, было много борьбы и мало зон. Тут дело было все в мелочах, и эти мелочи в начале второго тайма, мы с ними плохо справились, мало подбирали мячей и своих, и чужих. Вот эти все мелочи вылились в гол в наши ворота. Стали больше рисковать и пропустили второй. Концовку провели хорошо, но нельзя столько давать такую фору такому сопернику как «Сочи».

- Наверное, то, что объединяет матч с «Сочи» и европейский, вы легко пропускаете голы. Дали сопернику много свободы, было такое ощущение.

- Сегодня меньше вопросов, чем по матчу с Загребом, но, конечно, надо улучшать игру в обороне. Мы не имеем права давать столько шансов сопернику, причем часть мы подарили сами очень легко.

- Камболов вообще не разминался перед выходом на замену, как будто мгновенно вы решили, что он тоже должен выйти на футбольное поле.

- Я не смотрел за ним. У меня есть тренер по физподготовке, который отвечает за разминку всех запасных. Не могу сказать, что он не был готов. Не вижу здесь проблем.

- Шапи мы сегодня увидели как человека, который постоянно пытается брать инициативу на себя, бить. Это не мешает порой команде в такие моменты?

- Нужно было обострять, брать ответственность на себя. Не получилось - ничего страшного. То, что он это делает, это хорошо.