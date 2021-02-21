«Краснодар» проиграл второй матч в году и пропустил «Сочи» в 1/4 финала Кубка

«Краснодар» играл с «Сочи» на Кубок между поединками против загребского «Динамо» в Лиге Европы, произведя ротацию. В первом тайме острее была команда Владимира Федотова, один только Антон Заболотный мог забивать трижды. Сразу после перерыва форвард все же отправил мяч в сетку после рикошета от Игоря Смольникова. «Краснодар» ожил, но быстро пропустил снова после того, как мяч метался у ворот до касания с ногой Жоаозиньо. Тони де Вильена в концовке оформил гол престижа, но этого было мало - 2:1, и «Сочи» идет дальше.