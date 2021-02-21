«Краснодар» проиграл второй матч в году и пропустил «Сочи» в 1/4 финала Кубка

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21 Февраля 2021, 18:56,
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«Краснодар» играл с «Сочи» на Кубок между поединками против загребского «Динамо» в Лиге Европы, произведя ротацию. В первом тайме острее была команда Владимира Федотова, один только Антон Заболотный мог забивать трижды. Сразу после перерыва форвард все же отправил мяч в сетку после рикошета от Игоря Смольникова. «Краснодар» ожил, но быстро пропустил снова после того, как мяч метался у ворот до касания с ногой Жоаозиньо. Тони де Вильена в концовке оформил гол престижа, но этого было мало - 2:1, и «Сочи» идет дальше.
Протокол игры
|52' Заболотный Антон (0:1)
|67' Жоаозиньо Рамос (0:2)
|(1:2) Де Вильена Тонни 81'
Городов Евгений • Чернов Евгений • Мартынович Александр • Сорокин Егор • Смольников Игорь • Газинский Юрий • Олссон Кристоффер • Классон Виктор • Вандерсон • Берг Маркус • Ионов Алексей
Запасные: Камболов Руслан • Де Вильена Тонни • Ещенко Сергей • Сулейманов Магомед-Шапи • Кайо Силва • Марков Евгений • Кабелла Реми • Адамов Денис • Ари Феррейра
Джанаев Сослан • Терехов Сергей • Заика Кирилл • Миладинович Иван • Мевля Миха • Маргасов Тимофей • Цаллагов Ибрагим • Юсупов Артур • Нобоа Кристиан • Заболотный Антон 45' ( _Dugandzic M. ( 45') • Жоаозиньо Рамос 45' ( Руденко Александр Александрович ( 45')
Запасные: Дуганджич Марко • Пруцев Данил • Бурмистров Никита • Набиуллин Эльмир • Пруцев Егор • Барсов Максим • Заболотный Николай
21 февраля. Стадион "Krasnodar Stadium (Krasnodar)".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Сочи
Всё было так плохо? Я смотрел урывками, на трассе, связь пропадала всё время. По "урывкам" мне показалось, что "быки" выглядели вполне прилично? Или нет?
жаль Мусаева, но надо его менять чтобы выйти на новый уровень
Да, я согласен. Он уже не соответствует задачам "Краснодара". Он растёт, и быстро, для его-то возраста. Я думаю, ему бы сейчас полезно было уехать в Восточную Европу или на Балканы, не обязательно в "топ-клуб". Годика через 3-5 заматереет, и мы получим очень высококлассного тренера!