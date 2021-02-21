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Федотов: «Мы готовы к возобновлению»

21 Февраля 2021, 17:01,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первый вопрос относительно вашей готовности. Мы видели «Краснодар» в Лиге Европы, какое-то представление имеем. А вот что такое «Сочи» весной вообще не понимаем. Расскажите.

- Совсем чуть-чуть осталось, и мы все прекрасно увидим. Мы готовы к возобновлению, у нас кубковый матч, первый. По делу, проверить себя и свою готовность.

- Соперник играет на несколько фронтов. У него и Лига Европы, и Кубок, и чемпионат, который стартует. С вашей точки зрения, это преимущество сейчас для «Сочи»?

- Только игра покажет, у них есть обойма футболистов, сегодня мы видим, что есть ротация. Достойные заменили достойных. Предстоит интересный поединок.

- Мы знаем, что Новосельцев дисквалифицирован. А в остальном, я понимаю, что состав абсолютно полноценный, нет травмированных. Думаю, у вас в этом смысле есть удовлетворение?

- Да, в этом плане все в порядке. У нас не такая длинная скамейка, тем не менее, все в хорошей боевой готовности.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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