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Мусаев: «Все забыли, что перед новым годом Городов выручил во многих эпизодах»

21 Февраля 2021, 16:50,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч ТВ».

- Мы видим сегодня, что некоторые игроки основного состава сегодня находятся среди запасных. Как то, что вы продолжаете участвовать в Лиге Европы, сегодня повлияло на состав в этом матче?

- Никак не влияло. У нас есть позиции, на которых очень близкие по уровню футболисты, поэтому сделали небольшую ротацию только  с одной целью, чтобы добиться результата. Не хотим думать о том, что будет через четыре дня.

- Мы знаем, что у Евгения Городова случилось важное событие, он проводил первый матч в этом турнире, но такая игра получилась неоднозначное. Как вы оценивали его состояние, и психологическое в том числе, перед этим матчем? Сегодня он в старте.

- Он опытный вратарь, все забыли, что перед новым годом он выручил во многих эпизодах. И на «Стэмфорд Бридж», и с «Локомотивом» он отбил важнейший пенальти. Да, это игра была не самой удачной, но мы ему доверяем, у него высокий уровень мастерства.

- Какой-то персональный разговор с ним был?

- Он был с тренером вратарей.

- Такой вкат, когда и Кубок, и чемпионат сейчас будет стартовать, и Лига Европы - наверное, это не совсем обычное ощущение. У нас так не всегда бывает. Для вас такой вкат активный в эту часть сезона.

- Он должен пройти, чтобы я дал какую-то оценку, но я думаю, что футболисты любят играть. Особенно после негативного результата очень хочется, чтобы настал следующий матч. В футболе нельзя жить прошлым. Сегодня новая игра и новые возможности. Нужно все делать, чтобы двигаться дальше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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Комментарии (1)
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0
Bolela
21 Февраля 2021, 17:08

А в прошлой жизни он вообще был святым великомучеником...

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