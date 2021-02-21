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Сабитов: «Про Тюкавина будут говорить, что он забил в стиле Стрельцова»

21 Февраля 2021, 09:00,

Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «бело-голубых» над «Спартаком» со счётом 2:0 в столичном дерби в рамках 1/8 финала Кубка России.

- Я был среди тех скептиков, которые не ждали, что матч «Динамо» и «Спартака» окажется интересным для зрителей. Но, несмотря на погодные условия и отсутствие игровой практики в официальных играх, команды показали весьма содержательный футбол с моментами как у одних, так и у других ворот. Если бы не сыграли хорошо вратари и если бы защитники были менее внимательны, голов было бы забито больше, чем два.

На первых минутах «Спартак» пошёл в атаку. Позиция Мозеса на левом фланге оказалась настолько неожиданной для динамовцев, что им потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Но в целом «Динамо» хорошо сыграло по схеме 4-3-3. По-моему, в тактическом плане команда Шварца сделала большой шаг вперёд. Скорее всего, это следствие хорошей работы на сборах. После того как динамовцы забили первый гол, «Спартак» потерял контроль игры. Да, он владел мячом и вроде как собирался забить ответный мяч, но по идее ситуацией владело «Динамо», потому что оно опасно выбегало в контратаки и было ближе к забитому мячу при счёте 1:0, даже играя вторым номером.

Второй тайм выдался интересным. «Спартак» не воспользовался своими моментами, а «Динамо» отметилось курьёзным голом пяткой. Про Тюкавина теперь будут говорить, что он забил в стиле Стрельцова. На мой взгляд, ему было неудобно в той ситуации наносить классический удар, а легче было как раз лягнуть мяч ногой, что он и сделал, поставив вратаря в тупик. Ну и после второго гола динамовцев стало ясно, что они своего уже не упустят. А до этого «Спартак» не был обречён. Просто ему не повезло, что он не сделал счёт 1:1, иначе игра могла бы абсолютно измениться.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Кубок России, Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
21 Февраля 2021, 09:34

Краткий вывод об игре Спартака: Много шума из ничего.

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