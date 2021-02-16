Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Минспорта Московской области выступает за перенос кубкового матча «Химок»

16 Февраля 2021, 21:43,

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался за перенос кубкового матча между «Химками» и «Крыльями Советов». Функционер опасается морозной погоды, которая прогнозируется на дату поединка. При этом в интервью Sport24 Терюшков отметил, что нет сомнений в готовности игроков подмосковной команды, а также самой арены и поля к проведению этого матча. В любом случае решение будет принимать РФС.

Согласно прогнозу погоды на 22 февраля, в Подмосковье днем ожидается около 16 градусов мороза. Также под вопросом проведение и других поединков, в частности «Динамо» - «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Химки, Роман Терюшков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола