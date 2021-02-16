Минспорта Московской области выступает за перенос кубкового матча «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался за перенос кубкового матча между «Химками» и «Крыльями Советов». Функционер опасается морозной погоды, которая прогнозируется на дату поединка. При этом в интервью Sport24 Терюшков отметил, что нет сомнений в готовности игроков подмосковной команды, а также самой арены и поля к проведению этого матча. В любом случае решение будет принимать РФС.

Согласно прогнозу погоды на 22 февраля, в Подмосковье днем ожидается около 16 градусов мороза. Также под вопросом проведение и других поединков, в частности «Динамо» - «Спартак».