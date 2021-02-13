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Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями о четвертьфинале»

13 Февраля 2021, 15:36,

Защитник «Арсенала» (Тула) Тарас Бурлак поделился ожиданиями от встречи с петербургским «Зенитом» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал. Зенитовцы будут не в самых лучших кондициях. Это всего одна игра, где каждый может победить», - передает слова Бурлака пресс-служба клуба.

Поединок между «Зенитом» и «Арсеналом» состоится в субботу, 20-го февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что после 19 туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, а тульская команда располагается на 14-й позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Тарас Бурлак
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