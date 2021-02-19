Кубок России без фаворита: Мы можем увидеть самый интересный плей-офф в истории турнира

В этом году волей регламента 1/8 кубка России становится интересной стадией, потому что все сильнейшие клубы страны в неё пробились. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто будет фаворитом в этом соревновании.

В этом году кубок России разыгрывается по довольно странной формуле, которая далеко не всем понравилась. Немного удивляет, конечно, что «Ростов» и «Динамо», проиграв в отборочных матчах Лиги Европы, просто получили дополнительные дни отдыха. Однако обсуждать формулу сейчас смысла нет, тем более что есть и явный плюс. Впервые за долгое время в 1/8 финала играют практически все представители Премьер-лиги, разве что «Ротор» уступил место «Крыльям Советов», а «Рубин» пропустил в следующий этап «СКА-Хабаровск». В былые годы мы помним ситуации, когда команды из элиты массово вылетали в 1/16.

Когда почти все сильнейшие команды страны участвуют в розыгрыше, а жеребьёвка каждого этапа проводится дополнительно, выявить фаворита довольно сложно. Мы ведь можем получить ситуацию, когда в четвертьфиналах, а затем и в полуфиналах окажутся все наши главные топ-клубы, а стадии из одного матча всегда непредсказуемы.

Интересно, что в этом сезоне у Кубка России есть один большой плюс. Победа в турнире даёт путёвку в Лигу Европы, в то время как через Премьер-лигу в этот турнир теперь не попасть (третье и четвёртое место попадают в Лигу Конференций, а второе – в отбор Лиги чемпионов, из которого можно вылететь в Лигу Европы). Это важный момент, ведь лучше попасть в более статусный турнир, чем в квалификацию менее значимого.

В Премьер-лиге вообще плотность настолько сильная, что закладываться на успех в ней крайне сложно. «Химки», занимающие 11-е место, отстают от четвёртого «Сочи» всего на восемь очков, и на дистанции в 11 туров такой гандикап отыграть вполне можно. Пожалуй, лишь «Урал» может сконцентрироваться исключительно на кубке страны, так как до зоны еврокубков отстал серьёзно, а от команд, ведущих борьбу за выживание, успел оторваться.

Получается, что Кубок России в этом году для всех становится, с одной стороны, шансом на достижение задачи на сезон, с другой – поединки против принципиального соперника снижают вероятность выставления дублирующего состава. В итоге все топ-клубы будут вынуждены серьёзно настраиваться на каждую встречу.

Кроме того, в этом году сам Кубок является мотивацией для многих. Сергей Семак хочет взять третий дубль подряд, чтобы вписать своё имя в историю. Виктору Ганчаренко требуется уже хоть какая-то победа с учётом всего давления. Доменико Тедеско наверняка предпочтёт покинуть Россию хоть с каким-то трофеем – для его резюме это точно важнее, чем путёвка в Лигу чемпионов, ведь в следующем сезоне он работать не сможет. Для Марко Николича победа в кубке едва ли не единственный шанс сохранить работу на будущий год. Мурад Мусаев вряд ли сможет с «Краснодаром» вновь пробиться в Лигу чемпионов, так что завоевание первого в истории клуба трофея будет большим успехом. Для Сандро Шварца это будет прекрасный повод заявить о себе в принципе. Для всех остальных клубов Кубок России – это просто шанс.

В общем, в этом сезоне стоит присмотреться к Кубку России, оставшиеся стадии могут быть упоительно интересными.

Андрей Центров