​«Лужники» претендуют на проведение финала Кубка России, матча за Суперкубок и игры Россия – Хорватия

Стадион «Лужники» подал заявку на проведение трёх важных игр в нынешнем календарном году. Речь идёт о финале Кубка России, матче за Суперкубок России и матче отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Хорватии.

Отметим, что финальная игра национального кубка запланирована на двенадцатое мая, а игра сборной России против Хорватии должна состояться в первый день осени.

Добавим, что соперниками сборной России в отборе на катарский мундиаль являются национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Чемпионат мира в 2022 году пройдёт в ноябре-декабре из-за климатического фактора.