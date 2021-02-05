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​«Лужники» претендуют на проведение финала Кубка России, матча за Суперкубок и игры Россия – Хорватия

05 Февраля 2021, 17:16,

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Стадион «Лужники» подал заявку на проведение трёх важных игр в нынешнем календарном году. Речь идёт о финале Кубка России, матче за Суперкубок России и матче отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Хорватии.

Отметим, что финальная игра национального кубка запланирована на двенадцатое мая, а игра сборной России против Хорватии должна состояться в первый день осени.

Добавим, что соперниками сборной России в отборе на катарский мундиаль являются национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Чемпионат мира в 2022 году пройдёт в ноябре-декабре из-за климатического фактора.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лужники
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