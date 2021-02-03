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​«Динамо» и «Спартак» проведут кубковый матч 20 февраля – расписание 1/8 финала

03 Февраля 2021, 16:10,

Global Look Press

Российский футбольный союз, наконец, порадовал клубы и фанатов расписанием матчей 1/8 финала Кубка России.

Главное противостояние этой стадии между московскими «Динамо» и «Спартаком» пройдёт в субботу, двадцатого февраля, и стартует в 19:30. В этот же день, но чуть ранее по времени «Зенит» примет тульский «Арсенал».

Сразу четыре игры пройдут в воскресенье, двадцать первого февраля, в частности дуэль ЦСКА со «СКА-Хабаровском», «Локомотива» с «Тамбовом» и «Краснодара» с «Сочи».

Полное расписание игр 1/8 финала национального кубка можно увидеть на картинке ниже.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Краснодар, Ростов
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