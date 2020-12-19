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«Открытие Арена» подала заявку на проведение финала Кубка России

19 Декабря 2020, 16:51,

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Стадион «Открытие Арена», на котором домашние матчи играет московский «Спартак», претендует на проведение финального поединка Кубка России сезона-2020/2021. Об этом рассказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

«Открытие Арена» подала заявку. РФС получил от нас условия и стоимость за проведение матча. Они взял паузу на размышление. Конкурентов много», - приводит слова Фетисова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что финальный поединок Кубка России запланирован на 12-е мая 2021-го года.

Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит». В финале минувшего розыгрыша соревнований «сине-бело-голубые» обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Открытие Арена
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