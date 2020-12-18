​РФС не определил место проведения финального матча Кубка России

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18 Декабря 2020, 14:15,
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Ожидалось, что в пятницу по итогам заседания исполнительного комитета РФС будет определено место проведения финального матча Кубка России текущего сезона. Тем не менее, исполком перенёс рассмотрение этого вопроса, о чём сообщила пресс-служба организации. Перенос связан с необходимостью дополнительного изучения заявок и структуры календаря.
Напомним, в текущем сезоне Кубок России разыгрывается по новой схеме с групповым этапом. В соревновании осталось 16 команд, которые были распределены по парам в рамках 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут уже в феврале.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кубок России