​РФС не определил место проведения финального матча Кубка России

Ожидалось, что в пятницу по итогам заседания исполнительного комитета РФС будет определено место проведения финального матча Кубка России текущего сезона. Тем не менее, исполком перенёс рассмотрение этого вопроса, о чём сообщила пресс-служба организации. Перенос связан с необходимостью дополнительного изучения заявок и структуры календаря.

Напомним, в текущем сезоне Кубок России разыгрывается по новой схеме с групповым этапом. В соревновании осталось 16 команд, которые были распределены по парам в рамках 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут уже в феврале.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».