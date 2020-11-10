Место проведения финала Кубка России определится в декабре

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев после жеребьёвки 1/8 финала Кубка России ответил на вопрос по поводу места проведения финальной игры турнира. Алаев сообщил журналистам, что стадион, на котором пройдёт решающая битва за трофей в этом сезоне, будет выбран в декабре на заседании исполнительного комитета РФС.

По словам Алаева, в настоящий момент в РФС поступают заявки на проведения финала Кубка России от регионов. Он выразил надежду, что зрители ещё увидят финальную игру в «Лужниках».

Узнать все пары 1/8 финала Кубка России можно по ссылке. Самая яркая вывеска – дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком». Матчи пройдут 20 и 21 февраля.