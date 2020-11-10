​Шварц рад, что «Динамо» достался «Спартак» в Кубке России

Несколько часов назад в «Лужниках» прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. Самой яркой с точки зрения вывески стала пара «Динамо» - «Спартак». Главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц прокомментировал результат жеребьёвки.

«Динамо» - «Спартак» - это всегда здорово! Я рад! Дерби - это особый матч, и чем таких игр больше, тем лучше. Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично!» - приводятся слова Шварца на официальном сайте «Динамо».

Матчи 1/8 финала национального кубка пройдут 20 и 21 февраля.

Отметим, что «Спартак» в Кубке России уже преодолел стадию элитного группового раунда, в то время как начинавшее сезон в еврокубках «Динамо» только вступит в борьбу со стадии 1/8 финала.