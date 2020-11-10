Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Шварц рад, что «Динамо» достался «Спартак» в Кубке России

10 Ноября 2020, 17:12,

Instagram

Несколько часов назад в «Лужниках» прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. Самой яркой с точки зрения вывески стала пара «Динамо» - «Спартак». Главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц прокомментировал результат жеребьёвки.

«Динамо» - «Спартак» - это всегда здорово! Я рад! Дерби - это особый матч, и чем таких игр больше, тем лучше. Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично!» - приводятся слова Шварца на официальном сайте «Динамо».

Матчи 1/8 финала национального кубка пройдут 20 и 21 февраля.

Отметим, что «Спартак» в Кубке России уже преодолел стадию элитного группового раунда, в то время как начинавшее сезон в еврокубках «Динамо» только вступит в борьбу со стадии 1/8 финала.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Сандро Шварц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы