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​«Динамо» - «Спартак» и другие пары 1/8 финала Кубка России

10 Ноября 2020, 15:37,


Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу включились шесть команды Премьер-лиги, которые играют или начинали сезон в еврокубках. Эти команды автоматически получили статус хозяев в своих парах.

«Локомотив» - «Тамбов»;

«Краснодар» - «Сочи»;

«Динамо» - «Спартак»;

«Зенит» - «Арсенал» Тула;

ЦСКА - «СКА-Хабаровск»;

«Ростов» - «Ахмат»;

«Уфа» - «Урал»;

«Химки» - «Крылья Советов».

 

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля 2021 года.

Добавим, что действующим обладателем национального кубка является «Зенит».   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Ростов
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Комментарии (1)
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0
wertygaz
10 Ноября 2020, 17:40

Динамо-Спартак самая интересная пара... Ну Краснодар-Сочи еще, остальные проходные...

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