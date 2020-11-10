​«Динамо» - «Спартак» и другие пары 1/8 финала Кубка России

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10 Ноября 2020, 15:37,
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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу включились шесть команды Премьер-лиги, которые играют или начинали сезон в еврокубках. Эти команды автоматически получили статус хозяев в своих парах.
«Локомотив» - «Тамбов»;
«Краснодар» - «Сочи»;
«Динамо» - «Спартак»;
«Зенит» - «Арсенал» Тула;
ЦСКА - «СКА-Хабаровск»;
«Ростов» - «Ахмат»;
«Уфа» - «Урал»;
«Химки» - «Крылья Советов».
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля 2021 года.
Добавим, что действующим обладателем национального кубка является «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Ростов
Динамо-Спартак самая интересная пара... Ну Краснодар-Сочи еще, остальные проходные...