В матче «Спартака» и «Зенита» произошла массовая драка

В рамках 23-го тура Молодёжной лиги состоялся поединок двух принципиальных соперников. Московскому «Спартаку» противостоял петербургский «Зенит».

Матч состоялся в пятницу, 27 сентября, и завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. По ходу встречи между игроками команд произошла массовая драка. По итогам потасовки главный судья встречи показал пять желтых карточек.

После этого поединка «Спартак» с 47 набранными баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице Молодёжной лиги. Что касается «Зенита», то петербургская команда набрала 56 очков и занимает второе место.