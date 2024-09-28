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Молодёжная футбольная лига России

В матче «Спартака» и «Зенита» произошла массовая драка

28 Сентября 2024 • 07:43 Комментировать

В рамках 23-го тура Молодёжной лиги состоялся поединок двух принципиальных соперников. Московскому «Спартаку» противостоял петербургский «Зенит».

Матч состоялся в пятницу, 27 сентября, и завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. По ходу встречи между игроками команд произошла массовая драка. По итогам потасовки главный судья встречи показал пять желтых карточек.

После этого поединка «Спартак» с 47 набранными баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице Молодёжной лиги. Что касается «Зенита», то петербургская команда набрала 56 очков и занимает второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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