Финал «Кубка Игоря Колыванова» пройдёт в начале января

Финал «Кубка Игоря Колыванова» среди футболистов не старше десяти лет пройдёт в манеже академии «Чертаново» с третьего по восьмое января 2023 года.

В финальной части Кубка примут участие 16 коллективов, участники которых родились не раньше 2013 года.

Все команды будут равномерно распределены по четырём группам, после чего юным игрокам предстоит принять участие в одной из двух серий плей-офф. В первой будут разыгрываться места с первого по восьмое, во второй – с 9 по 16.

На поле во время противостояний от каждой команды смогут находиться одновременно шесть полевых игроков и один вратарь.