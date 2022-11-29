Симон интересен нескольким клубам АПЛ

Голкипер «Атлетик» Бильбао Унай Симон интересен многим клубам из Английской премьер-лиги. Распространивший эту информацию журналист Маттео Моретто пока не может сообщить, какие именно команды заинтересованы в трансфере вратаря сборной Испании, но отмечается, что больше всего игрока хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».

Напомним, летом у основного вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа закончится контракт, после чего он может покинуть клуб на правах свободного агента. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в команде вратаря, который способен качественно играть ногами, чего не может дать де Хеа.