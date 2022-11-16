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Молодёжное первенство России

Игрока «Спартака» наказали за оскорбление ЦСКА

16 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать

Не так давно дерби между «Спартаком» и ЦСКА проходило в Молодёжной лиге. Игрок «красно-белых» Михаил Пилипенко на эмоциях после победы над принципиальным соперником (2:1) исполнил оскорбительную кричалку в адрес «армейцев».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инцидент и вынес решение – молодой игрок «Спартака» получил два матча дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Михаил Пилипенко мог даже столкнуться с арестом, поскольку ситуацией интересовались правоохранительные органы. По протоколу о мелком хулиганстве молодой спартаковец был оштрафован.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Михаил Пилипенко
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