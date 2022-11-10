​«Спартак» и ЦСКА наказали за поведение фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел поведение болельщиков на недавнем матче Молодёжной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. В качестве наказания за поведение фанатов по ходу дерби молодёжка «красно-белых» проведёт два матча без зрителей. При этом клуб оштрафован на 110 тысяч рублей.

ЦСКА оштрафован на 120 тысяч рублей суммарно – за скандирования фанатов и выломанные кресла в количестве 84 штук. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», ссылаясь на слова Артура Григорьянца, который является главой КДК РФС.