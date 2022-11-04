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Молодёжное первенство России

​Дерби «Краснодар» - «Кубань» установило рекорд посещаемости в МФЛ

04 Ноября 2022 • 15:13 Комментировать
Краснодар (мол.)
1:0
ФК Кубань (мол.)
окончен

В пятницу в Молодёжной футбольной лиге проходило дерби – «Краснодар» против «Кубани». Игра собрала 4095 зрителей. Это новый рекорд посещаемости в МФЛ, о чём рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Молодёжка «Краснодара» обыграла сверстников из «Кубани» с минимальным счётом 1:0 благодаря голу, забитому в начале второго тайма.

Добавим, что в пятницу будет открываться программа 16-го тура Российской премьер-лиги. «Химки», не знающие радости побед с 7 августа, сыграют на своём поле против «Оренбурга». Не попустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.  

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Кубань Краснодар МФЛ
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