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Молодёжное первенство России

​Модрич может вернуться в АПЛ слухи

25 Октября 2022 • 18:22 Комментировать

Будущее Луки Модрича остаётся туманным. Действующий контракт 37-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в конце сезона. По данным El Nacional, из-за растущей конкуренции в средней линии мадридского клуба Модрич может уйти. Отмечается, что Лука рассматривает вариант с возвращением в «Тоттенхэм».

Согласно информации источника, Лука Модрич уже отклонил два предложения, которые ему поступали из МЛС.

За лондонский «Тоттенхэм» Лука Модрич выступал в 2008-2012 годах. Хорват провёл за лондонский клуб 160 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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