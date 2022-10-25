Будущее Луки Модрича остаётся туманным. Действующий контракт 37-летнего полузащитника с «Реалом» истекает в конце сезона. По данным El Nacional, из-за растущей конкуренции в средней линии мадридского клуба Модрич может уйти. Отмечается, что Лука рассматривает вариант с возвращением в «Тоттенхэм».

Согласно информации источника, Лука Модрич уже отклонил два предложения, которые ему поступали из МЛС.

За лондонский «Тоттенхэм» Лука Модрич выступал в 2008-2012 годах. Хорват провёл за лондонский клуб 160 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.