​«Зенит» обыграл «Спартак» в МФЛ

В пятницу в рамках Молодёжной футбольной лиги состоялся матч между «Спартаком» и «Зенитом». Питерская команда отпраздновала гостевую победу со счётом 2:1.
В семи прошедших играх молодёжная команда «Зенита» раздобыла 18 очков. «Сине-бело-голубые» идут на первом месте в турнирной таблице. Молодёжка «Спартака», в свою очередь, имеет 14 зачётных баллов в кармане и занимает четвёртую строчку.
В воскресенье, 4 сентября, в рамках Российской премьер-лиге в Москве сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита». Игра пройдёт на поле «Открытие Арены».
Протокол игры
|29'Козлов Данила (0:1)
|(1:1) Пилипенко Михаил43'
|53' Алексей Барановский (1:2)
19 августа.
Бан пользователя