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Молодёжное первенство России

​«Зенит» обыграл «Спартак» в МФЛ

 
19 Августа 2022 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва (мол.)
1:2
Зенит (мол.)
окончен

В пятницу в рамках Молодёжной футбольной лиги состоялся матч между «Спартаком» и «Зенитом». Питерская команда отпраздновала гостевую победу со счётом 2:1.

В семи прошедших играх молодёжная команда «Зенита» раздобыла 18 очков. «Сине-бело-голубые» идут на первом месте в турнирной таблице. Молодёжка «Спартака», в свою очередь, имеет 14 зачётных баллов в кармане и занимает четвёртую строчку.

В воскресенье, 4 сентября, в рамках Российской премьер-лиге в Москве сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита». Игра пройдёт на поле «Открытие Арены».

Протокол игры  
Спартак Москва (мол.)1:2Зенит (мол.)
  29'Козлов Данила (0:1)
(1:1) Пилипенко Михаил43'  
  53' Алексей Барановский (1:2)
19 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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