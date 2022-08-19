​«Зенит» обыграл «Спартак» в МФЛ

В пятницу в рамках Молодёжной футбольной лиги состоялся матч между «Спартаком» и «Зенитом». Питерская команда отпраздновала гостевую победу со счётом 2:1.

В семи прошедших играх молодёжная команда «Зенита» раздобыла 18 очков. «Сине-бело-голубые» идут на первом месте в турнирной таблице. Молодёжка «Спартака», в свою очередь, имеет 14 зачётных баллов в кармане и занимает четвёртую строчку.

В воскресенье, 4 сентября, в рамках Российской премьер-лиге в Москве сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита». Игра пройдёт на поле «Открытие Арены».