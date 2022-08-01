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«Интер» отклонил первое предложение «Челси» по Дюмфрису

01 Августа 2022 • 13:07 Комментировать

Миланский «Интер» ответил отказом на первое предложение лондонского «Челси» по трансферу правого защитника Дензела Дюмфриса. Об этом рапортует итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что «нерадзурри» хотят за своего футболиста около 35-40 миллионов евро. Дюмфрис является одной из главных трансферных целей «Челси». Инициатива покупки нидерландца исходит от главного тренера Томаса Тухеля.

Параллельно с Дюмфрисом «пенсионеры» могут включиться в борьбу за Милана Шкриньяра, которого пока так и не смог подписать «ПСЖ». Словак оценивается в 70 миллионов евро.

Дюмфрис перешёл в «Интер» прошлым летом из ПСВ. За год игрок выиграл с клубом Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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