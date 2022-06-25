Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Молодёжное первенство России

Зырянов покинул пост тренера молодёжки «Зенита»

25 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Константин Коноплёв заменил Константина Зырянова на посту главного тренера молодёжной команды питерского «Зенита».

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, Коноплёв в ближайшее время приступит к своим обязанностям и будет руководить молодёжкой на предстоящем тренировочном сборе в Ставропольском крае. На посту главного тренера молодёжного «Зенита» Коноплёв заменил Константина Зырянова, который работал с командой с 2018 года.

Стоит отметить, что Константин Коноплёв в качестве игрока провёл 46 матчей в составе основной команды «Зенита» и забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Зырянов Константин Коноплёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
09:49 · Молодёжное первенство
Зырянов покинул пост тренера молодёжки «Зенита»
17 Июня
16:35 · Россия. Премьер-лига
Молодой защитник «Спартака» покинул клуб
24 Мая
15:57 · Молодёжное первенство
Артета: «Мы рассчитываем на Салиба в следующем сезоне»
14 Мая
09:35 · Россия. Премьер-лига
Аршавин грубо высказался о молодёжном первенстве России
30 Апреля
00:18 · Молодёжное первенство
Футболисты молодёжек «Зенита» и «Спартака» устроили драку - видео видео
01 Апреля
19:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» прервал трехматчевую серию из поражений, обыграв «Ростов» в матче М-лиги
11 Октября
16:29 · Молодёжное первенство
Гусев: «Мечта любого бывшего футболиста - оказаться в роли тренера»
06 Октября
10:24 · Молодёжное первенство
Линекер отреагировал на точку зрения, что Месси не потянет уровень АПЛ 34
10 Сентября
22:04 · Молодёжное первенство
Молодёжка ЦСКА разгромила «Спартак» - видео видео
28 Мая
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» наказал игроков молодёжной команды за драку
27 Мая
19:50 · Молодёжное первенство
​Стало понятно, с чего началась драка на матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива»
16:44 · Молодёжное первенство
​«Локомотив» сделал заявление по скандалу в Молодёжном первенстве
15:32 · Молодёжное первенство
​В РПЛ прокомментировали потасовку на матче молодёжного первенства
15:18 · Молодёжное первенство
​В Грозном на матче Молодёжного первенства произошла драка, на судью физически воздействовали 1
28 Апреля
19:42 · Молодёжное первенство
​«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве
Все новости
Рекомендуем