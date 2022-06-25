Зырянов покинул пост тренера молодёжки «Зенита»

Константин Коноплёв заменил Константина Зырянова на посту главного тренера молодёжной команды питерского «Зенита».

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, Коноплёв в ближайшее время приступит к своим обязанностям и будет руководить молодёжкой на предстоящем тренировочном сборе в Ставропольском крае. На посту главного тренера молодёжного «Зенита» Коноплёв заменил Константина Зырянова, который работал с командой с 2018 года.

Стоит отметить, что Константин Коноплёв в качестве игрока провёл 46 матчей в составе основной команды «Зенита» и забил два гола.