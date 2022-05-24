Артета: «Мы рассчитываем на Салиба в следующем сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал понять, что в следующем сезоне он будет рассчитывать на молодого центрального защитника Вильяма Салиба, который провёл нынешнюю кампанию на правах аренды за «Марсель».

«Вильям Салиба должен вернуться. Теперь у него есть опыт, чтобы составить остальным игрокам конкуренцию. Мы отправили его в «Марсель», чтобы он вырос как игрок. Вильям раньше хочет быть игроком стартового состава, сейчас мы хотим, чтобы он вернулся в «Арсенал». Мы рассчитываем на него», – цитирует Артету RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Салиба интересен мадридскому «Реалу». По итогам сезона француз был признан лучшим молодым игроком в Лиге 1.