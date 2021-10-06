Линекер отреагировал на точку зрения, что Месси не потянет уровень АПЛ

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал точку зрения некоторых экспертов и болельщиков, которые считают, что аргентинский форвард Лионель Месси не смог бы добиться успеха в английском чемпионате.

«Очень глупое предположение. Люди считают, что Месси не добился бы успеха в АПЛ, поскольку тут нужна серьезная физическая подготовка. Но я категорически не согласен с такой точкой зрения. Приведу один факт – Месси забил 27 мячей в 35 играх против команд АПЛ. Это очень серьезный показатель», - цитирует эксперта газета Marca.

Прошлым летом ходили слухи о переходе 34-летнего аргентинца в «Манчестер Сити», но в итоге форвард подписал контракт с «ПСЖ».