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Линекер отреагировал на точку зрения, что Месси не потянет уровень АПЛ

06 Октября 2021 • 10:24 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал точку зрения некоторых экспертов и болельщиков, которые считают, что аргентинский форвард Лионель Месси не смог бы добиться успеха в английском чемпионате.

«Очень глупое предположение. Люди считают, что Месси не добился бы успеха в АПЛ, поскольку тут нужна серьезная физическая подготовка. Но я категорически не согласен с такой точкой зрения. Приведу один факт – Месси забил 27 мячей в 35 играх против команд АПЛ. Это очень серьезный показатель», - цитирует эксперта газета Marca.

Прошлым летом ходили слухи о переходе 34-летнего аргентинца в «Манчестер Сити», но в итоге форвард подписал контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гари Линекер
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Комментарии (1)
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Kar.k4rych
06 Октября 2021 в 11:09
Одно дело иногда играть против команд АПЛ, а другое проводить 38 игр в чемпионате плюс Кубки лиги и Англии против апловских костоломов. Так что ХЗ, где глупое предположение.
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