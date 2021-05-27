​Стало понятно, с чего началась драка на матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива»

В четверг в Молодёжном первенстве грянул скандал. Судя по опубликованному в сети видео, в концовке матча между «Ахматом» и «Локомотивом» на поле развернулась настоящая драка, а никакая не потасовка, как её описывали ранее.

Всё началось с того, как игрок грозненской команды Лечи Садулаев после гола несколько раз пытался разыграть мяч в центре поля без свистка. Разозлившись из-за действий арбитра, просившего игрока по новой нанести начальный удар, Садулаев начал нецензурно оскорблять судью и даже боднул его. Это спровоцировало сначала потасовку, а затем и настоящую драку.

Скандальным эпизодом будет заниматься КДК РФС.