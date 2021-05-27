​«Локомотив» сделал заявление по скандалу в Молодёжном первенстве

«Локомотив» опубликовал заявление по поводу скандальной ситуации в концовке игры Молодёжного первенства против «Ахмата». Несколько игроков грозненской команды были удалены с поля по итогам потасовки.

В своём заявлении «Локомотив» говорит о том, что игроки «Ахмата» агрессией по отношению к арбитру развязали драку, в которой игроки московской команды не хотели принимать участие. При этом нападение соперников привело к травмам нескольких футболистов «железнодорожников».

«Локомотив» призвал футбольные органы наказать зачинщиков случившегося на поле в Грозном конфликта. Клуб осуждает агрессию и грубость в футболе.