​«Локомотив» сделал заявление по скандалу в Молодёжном первенстве

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27 Мая 2021, 16:44,
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«Локомотив» опубликовал заявление по поводу скандальной ситуации в концовке игры Молодёжного первенства против «Ахмата». Несколько игроков грозненской команды были удалены с поля по итогам потасовки.
В своём заявлении «Локомотив» говорит о том, что игроки «Ахмата» агрессией по отношению к арбитру развязали драку, в которой игроки московской команды не хотели принимать участие. При этом нападение соперников привело к травмам нескольких футболистов «железнодорожников».
«Локомотив» призвал футбольные органы наказать зачинщиков случившегося на поле в Грозном конфликта. Клуб осуждает агрессию и грубость в футболе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ахмат