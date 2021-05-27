​В РПЛ прокомментировали потасовку на матче молодёжного первенства

Глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов высказался по поводу скандального инцидента на матче между молодёжками «Ахмата» и «Локомотива», проходившего в четверг в Грозном.

По словам Зеленова, которые передаёт Telegram-канал «Ложа прессы», всё началось с того, что один из игроков «Ахмата» физически воздействовал на судью, когда тот показал ему вторую жёлтую карточку. Дальше произошла потасовка, и ещё несколько футболистов были удалены с поля.

Материалы будут переданы в КДК РФС для рассмотрения. Очевидно, к некоторым участникам матча будут применены дисциплинарные санкции.