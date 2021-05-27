Молодёжное первенство России 2020-2021
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​В Грозном на матче Молодёжного первенства произошла драка, на судью физически воздействовали

27 Мая 2021, 15:18,

В Молодёжном первенстве в четверг проходил матч между командами «Ахмата» и «Локомотива». Как сообщает журналист Максим Алланазаров на канале «Вы кого мне притащили!?» в Telegram, в концовке встречи на поле произошла драка. Имело место быть физическое воздействие на арбитра. Предположительно, речь идёт о толчке со стороны одного из футболистов.

Судя по данным на официальном сайте Премьер-лиги, три футболиста молодёжной команды «Ахмата» на 83-й минуте были удалены с поля. Садулаев получил красную карточку за второе предупреждение за неспортивное поведение, Ибишев – за агрессивное поведение и нецензурную брать в адрес рефери, а Джакуев – за агрессивное поведение в виде удара соперника без борьбы за мяч.

Матч завершился гостевой победой «Локомотива» со счётом 5:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Ахмат
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