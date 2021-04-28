Молодёжное первенство России 2020-2021
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​«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве

28 Апреля 2021, 19:42,

«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве со счётом 2:0. Оба гола питерцы забили благодаря точным ударам из-за пределов штрафной площадки. Авторами результативных ударов стали Даниил Кузнецов (на пятьдесят пятой минуте) и Владислав Саусь (в компенсированное ко второму тайму время).

В турнирной таблице первой группы молодёжного первенства «Зенит» занимает третье место, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка. Молодёжка «Спартака» идёт четвёртой, теперь её отрыв от «сине-бело-голубых» измеряется семью зачётными баллами.  

Отметим, что с некоторых пор молодёжное первенство в России не связано с календарём Премьер-лиги. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит
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