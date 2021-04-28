«Зенит» обыграл «Спартак» в молодёжном первенстве со счётом 2:0. Оба гола питерцы забили благодаря точным ударам из-за пределов штрафной площадки. Авторами результативных ударов стали Даниил Кузнецов (на пятьдесят пятой минуте) и Владислав Саусь (в компенсированное ко второму тайму время).

В турнирной таблице первой группы молодёжного первенства «Зенит» занимает третье место, отставая от лидирующего ЦСКА на два очка. Молодёжка «Спартака» идёт четвёртой, теперь её отрыв от «сине-бело-голубых» измеряется семью зачётными баллами.

Отметим, что с некоторых пор молодёжное первенство в России не связано с календарём Премьер-лиги.