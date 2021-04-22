Молодёжное первенство России 2020-2021
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​«Спартак» обыграл ЦСКА в Молодёжном первенстве

22 Апреля 2021, 18:57,

В четверг дерби между «Спартаком» и ЦСКА прошло в рамках Молодёжного первенства. «Красно-белые» отпраздновали викторию над «армейцами» со счётом 2:1.

Молодёжка «Спартака» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Молодёжного первенства, а молодёжка ЦСКА – на второй.

Стоит сказать, что в воскресенье, двадцать пятого апреля, в рамках двадцать седьмого тура Премьер-лиги в главном дерби Москвы сразятся первые команды «Спартака» и ЦСКА. Игра на «Открытие Банк Арене» начнётся в половине пятого вечера. На портале LiveResult можно будет следить за трансляцией поединка в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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