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​Игрок «Чертаново», избивший молодого футболиста «Локомотива», дисквалифицирован на полгода

18 Марта 2021, 18:40,

КДК РФС рассмотрел скандальную ситуацию, которая произошла на прошлых выходных после игры ЮФЛ-2 между командами «Чертаново» и «Локомотив». Тогда, как известно, Максим Шнапцев, молодой представитель московского клуба, получил сотрясение и перелом носа.

Никита Салтыков, который избил соперника после матча, дисквалифицирован на полгода. Четыре месяца относятся к реальной дисквалификации, а ещё два – к условной. Также игрок «Чертаново» заплатит пятнадцать тысяч рублей штрафа.

Стоит отметить, что КДК не увидел в этой ситуации массовой драки.

Добавим, что «Локомотив» получил пятьдесят тысяч штрафа за необеспечение безопасности на матче.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Чертаново, Максим Шнапцев, Никита Салтыков
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