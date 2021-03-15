Молодёжное первенство России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​КДК РФС рассмотрит драку после матча ЮФЛ-2 в четверг

15 Марта 2021, 15:37,

КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново» в четверг, восемнадцатого марта. КДК запросил у «железнодорожников» документы по тому эпизоду, о чём сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram со ссылкой на информацию службы коммуникаций РФС.

Напомним, в результате драки игрок «Локомотива» Максим Шнапцев получил перелом носа и сотрясение. Клуб «Чертаново» сообщал, что массового избиения игрока не было, и что конфликт Шнапцева с Никитой Салтыковым начался ещё во время игры на футбольном поле.

Своё разбирательство по этому инциденту начали и правоохранительные органы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Чертаново, Максим Шнапцев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола