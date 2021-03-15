​КДК РФС рассмотрит драку после матча ЮФЛ-2 в четверг

КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново» в четверг, восемнадцатого марта. КДК запросил у «железнодорожников» документы по тому эпизоду, о чём сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram со ссылкой на информацию службы коммуникаций РФС.

Напомним, в результате драки игрок «Локомотива» Максим Шнапцев получил перелом носа и сотрясение. Клуб «Чертаново» сообщал, что массового избиения игрока не было, и что конфликт Шнапцева с Никитой Салтыковым начался ещё во время игры на футбольном поле.

Своё разбирательство по этому инциденту начали и правоохранительные органы.