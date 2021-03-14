​Появились видео драки, в которой пострадал молодой игрок «Локомотива»

В российском футбольном обществе активно обсуждают инцидент, произошедший в субботу. Молодой игрок «Локомотива» Максим Шнапцев пострадал в результате драки, которая случилась после игры против «Чертаново» в рамках ЮФЛ-2. Сообщилось, что Шнапцев оказался в больнице с сотрясением мозга и переломом носа.

На странице sport24 в Twitter появились видео с нескольких камер. На записях видно разные моменты потасовки, но делать какие-то однозначные выводы по ним сложно.

Вчера появились сообщения о том, что Футболисты «Чертаново» избили 16-летнего игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ.



А вот видео момента драки, оказавшееся в нашем распоряжении pic.twitter.com/4pvekGHvxx — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

А вот видео с другой камеры. pic.twitter.com/YvTyvGQfhy — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

Ранее о начале разбирательства по этой ситуации сообщили в Российском футбольном союзе и полиции.