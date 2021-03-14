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​Появились видео драки, в которой пострадал молодой игрок «Локомотива»

14 Марта 2021, 16:33,

В российском футбольном обществе активно обсуждают инцидент, произошедший в субботу. Молодой игрок «Локомотива» Максим Шнапцев пострадал в результате драки, которая случилась после игры против «Чертаново» в рамках ЮФЛ-2. Сообщилось, что Шнапцев оказался в больнице с сотрясением мозга и переломом носа.

На странице sport24 в Twitter появились видео с нескольких камер. На записях видно разные моменты потасовки, но делать какие-то однозначные выводы по ним сложно.

 

 

Ранее о начале разбирательства по этой ситуации сообщили в Российском футбольном союзе и полиции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Чертаново, Максим Шнапцев
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