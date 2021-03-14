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​Появились подробности избиения молодого игрока «Локомотива»

14 Марта 2021, 16:24,

Полиция и РФС начали разбирательства по поводу избиения молодого игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после завершения игры Юношеской футбольной лиги против «Чертаново». Подробности инцидента, произошедшего в субботу, приводятся на канале «Мутко против» в Telegram.

По данным источника, Шнапцев вместе с партнёром по команде шёл в подтрибунном помещении в направлении раздевалки, как вдруг один из представителей «Чертаново» начал высказывать претензии по поводу затяжек игрового времени и симуляций на поле. Между Максимом и этим игроком началась толкотня, и после этого в ситуацию вмешались несколько других игроков «Чертаново». Они вытолкали двух игроков «Локомотива» на улицу. Там после толчка Шнапцев упал, а после попытки подняться получил удар ногой в голову.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Чертаново, Максим Шнапцев
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