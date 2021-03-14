​«Локомотив» сделал заявление по ситуации с избиением своего молодого игрока

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу информации об избиении молодого игрока команды Максима Шнапцева. Неприятный инцидент имел место быть после матча Юношеской футбольной лиги-2, в котором «железнодорожники» были сильнее «Чертаново» (2:1).

В заявлении «Локомотив» отмечает, что на Шнапцева после игры напали несколько футболистов соперника. Клуб сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы разобраться в ситуации.

«Железнодорожники» отмечают, что в футболе есть место травмам, если они были получены в честной борьбе исключительно в пределах футбольного поля.