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​«Локомотив» сделал заявление по ситуации с избиением своего молодого игрока

14 Марта 2021, 11:42,

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу информации об избиении молодого игрока команды Максима Шнапцева. Неприятный инцидент имел место быть после матча Юношеской футбольной лиги-2, в котором «железнодорожники» были сильнее «Чертаново» (2:1).

В заявлении «Локомотив» отмечает, что на Шнапцева после игры напали несколько футболистов соперника. Клуб сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы разобраться в ситуации.

«Железнодорожники» отмечают, что в футболе есть место травмам, если они были получены в честной борьбе исключительно в пределах футбольного поля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Чертаново
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