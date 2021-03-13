​В полицию поступило сообщение об избиении молодого игрока «Локомотива»

Судя по всему, одним лишь разбирательством Российского футбольного союза дело с избиением молодого игрока «Локомотива» не завершится. В полиции сообщили ТАСС о поступлении информации из медицинского учреждения. В ней говорилось об обращении за медицинской помощью Максима Шнапцева, получившего телесные повреждения. Правоохранительные органы начали проверку.

Шнапцев был избит после игры Юношеской футбольной лиги-2, в которой «Локомотив» оказался сильнее «Чертаново» с результатом 2:1. Футболиста «железнодорожников» били представители проигравшей команды, хотя в ситуации ещё предстоит разобраться.

Ранее сообщалось, что РФС отправил запросы по этой ситуации в клубы.